Эпштейн купил особняк в Нью-Йорке у экс-главы Victoria’s Secret за $20

Документ Федерального бюро расследований, демонстрирующий изображение бизнесмена Лесли Векснера (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, приобрел свой особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера за $20. Это следует из опубликованных Минюстом США документов.

В материалах говорится, что об этом следствию рассказал бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан. Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, Адриан заявил, что в 1993 году Векснер продал Эпштейну особняк за символическую сумму.

«Адриан также заявил, что Эпштейн получил все свои деньги от Векснера, а в 1993 году Векснер продал ему свой особняк в Нью-Йорке за 20 долларов», — говорится в документе.

Речь идет о семиэтажном особняке на 71-й улице в Нью-Йорке. В доме 40 комнат и одна ванная. Площадь здания — 28 тыс. кв. футов (около 2,6 тыс. кв. м). Неоклассический особняк построили в 1930-е годы для Герберта Штрауса, владельца универмага Macy’s. Позже в здании размещались больница и школа, затем им владел миллиардер Лесли Векснер. Из особняка открывается вид на Центральный парк. Декор здания в 1930-е годы был выполнен известным архитектором, проектировщиком элитных усадеб Горацием Трумбауэром.

В 2021 году The Wall Street Journal сообщала, что здание собирались продать за $50 млн.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.