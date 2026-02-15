 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Эпштейн купил особняк в Нью-Йорке у экс-главы Victoria’s Secret за $20

Сюжет
Дело Эпштейна
Документ Федерального бюро расследований, демонстрирующий изображение бизнесмена Лесли Векснера
Документ Федерального бюро расследований, демонстрирующий изображение бизнесмена Лесли Векснера (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, приобрел свой особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера за $20. Это следует из опубликованных Минюстом США документов.

В материалах говорится, что об этом следствию рассказал бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан. Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, Адриан заявил, что в 1993 году Векснер продал Эпштейну особняк за символическую сумму.

«Адриан также заявил, что Эпштейн получил все свои деньги от Векснера, а в 1993 году Векснер продал ему свой особняк в Нью-Йорке за 20 долларов», — говорится в документе.

Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Фото:Emily Michot / ZUMA / ТАСС

Речь идет о семиэтажном особняке на 71-й улице в Нью-Йорке. В доме 40 комнат и одна ванная. Площадь здания — 28 тыс. кв. футов (около 2,6 тыс. кв. м). Неоклассический особняк построили в 1930-е годы для Герберта Штрауса, владельца универмага Macy’s. Позже в здании размещались больница и школа, затем им владел миллиардер Лесли Векснер. Из особняка открывается вид на Центральный парк. Декор здания в 1930-е годы был выполнен известным архитектором, проектировщиком элитных усадеб Горацием Трумбауэром.

В 2021 году The Wall Street Journal сообщала, что здание собирались продать за $50 млн.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Джеффри Эпштейн покупка дом Нью-Йорк
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна
Общество
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна
Политика
Министр торговли США признался, что обедал на острове Эпштейна с семьей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян Спорт, 18:24
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов Политика, 18:24
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования Спорт, 18:14
Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх Спорт, 18:11
Медведев ответил на слова Зеленского о Путине Политика, 18:06
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 18:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США Общество, 18:00
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира Политика, 17:50
Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но» Бизнес, 17:49
Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп Спорт, 17:48
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 17:45
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39