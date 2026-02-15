Эпштейн купил особняк в Нью-Йорке у экс-главы Victoria’s Secret за $20
Финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, приобрел свой особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера за $20. Это следует из опубликованных Минюстом США документов.
В материалах говорится, что об этом следствию рассказал бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан. Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, Адриан заявил, что в 1993 году Векснер продал Эпштейну особняк за символическую сумму.
«Адриан также заявил, что Эпштейн получил все свои деньги от Векснера, а в 1993 году Векснер продал ему свой особняк в Нью-Йорке за 20 долларов», — говорится в документе.
Речь идет о семиэтажном особняке на 71-й улице в Нью-Йорке. В доме 40 комнат и одна ванная. Площадь здания — 28 тыс. кв. футов (около 2,6 тыс. кв. м). Неоклассический особняк построили в 1930-е годы для Герберта Штрауса, владельца универмага Macy’s. Позже в здании размещались больница и школа, затем им владел миллиардер Лесли Векснер. Из особняка открывается вид на Центральный парк. Декор здания в 1930-е годы был выполнен известным архитектором, проектировщиком элитных усадеб Горацием Трумбауэром.
В 2021 году The Wall Street Journal сообщала, что здание собирались продать за $50 млн.
