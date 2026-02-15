Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке

Video

Снежно-ледяная глыба упала на женщину, когда та заходила в магазин в подмосковной Ивантеевке, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

«В районе дома по Студенческому проезду в городе Ивантеевка, в тот момент, когда девушка заходила в магазин, с крыши здания упала снежно-ледяная масса. В результате удара пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как женщина подходит к зданию, сверху летит кусок льда, который ударяется об оконный отлив, после чего падает и бьет прохожую прямо в лицо.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) уточнили в Max, что ледяная глыба упала на 40-летнюю женщину.

В больнице пострадавшей зашили рану, сейчас она находится в стабильном состоянии, ее должны выписать 16 февраля, сообщили «РИА Новости» в администрации Пушкинского городского округа.

В администрации также добавили, что собственником здания, с крыши которого упала глыба, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.

Следственный отдел по городу Пушкино возбудил дело по ч.1 ст.238 Уголовного кодекса России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Максимальное наказание — два года колонии.

Пушкинская городская прокуратура завела проверку по факту инцидента, по окончании которой оценит исполнение закона, включая часть о «своевременности принятия мер по очистке кровли здания от снега и наледи собственниками здания».