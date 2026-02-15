Патриарх словами «небо не отвечает» призвал не молиться о росте зарплаты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Верующим нельзя молиться о повышении зарплаты, продвижении по карьерной лестнице и улучшении материального благополучия. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение. Видео опубликовано на YouTube-канале «Союза».

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск», — предупредил патриарх.

Он объяснил, что молитвы с подобными просьбами не будут исполнены. «На такие просьбы небо не отвечает», — сказал священнослужитель.

Патриарх призвал молиться обо всем, что касается веры, отношений с родными и близкими.

Сретение Господне — христианский праздник (15 февраля), посвященный встрече младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Символизирует встречу человека с Богом.

В апреле 2025 года патриарх Кирилл во время Пасхи призвал верующих молиться и трудиться ради справедливого и прочного мира на исторической Руси и сохранения духовного единства.