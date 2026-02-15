Стали известны детали нападения на двух женщин в храме Челябинска

Мужчину, который напал с ножом на двух женщин в храме в Челябинске, привела в церковь его мать. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Мужчина страдал психическим заболеванием. Думая, что молитва поможет избавиться от недуга, его и привели в церковь», — пояснил источник агентства.

Он также рассказал, что нападение произошло во время утренней службы после того, как одна из прихожанок попросила мужчину снять рюкзак. Пострадавшим нанесли удары ножом в живот: 74-летней женщине — два, 53-летней — один.

«Интерфакс» со ссылкой на региональный СК сообщает, что конфликт начался после замечания со стороны 74-летней женщины о «неправильном поведении» — 25-летний мужчина достал нож и дважды ударил ее, а 53-летнюю женщину задел, она стояла рядом.

Обе пострадавшие госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава.

В отношении нападавшего возбуждено уголовно дело — оно расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

Нападение произошло в помещении храма на улице Воровского в Челябинске — там находится церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Нападавший состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.