В Челябинске возбудили дело после нападения с ножом в храме

СК: в Челябинске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 2001 года рождения, который напал с ножом на двух женщин в храме. Об этом РБК сообщили в региональном Следственном комитете.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). По данным СК, утром 15 февраля 25-летний мужчина из-за «малозначительного повода» нанес ножевые ранения женщинам 53 и 74 лет. Пострадавших госпитализировали, подозреваемого задержали.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, нападение произошло в помещении храма на улице Воровского в Челябинске — там находится церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Волк также сообщила, что нападавший состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

РБК обратился за комментарием в Челябинскую епархию Русской православной церкви.