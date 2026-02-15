Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией
Дежурные средства ПВО в период с 09:00 по 13:00 мск сбили над Россией 102 беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили над Брянской, Калужской и Тульской областями, а также Московским регионом, включая три аппарата, летевших на столицу.
До этого ведомство сообщило о 88 беспилотниках, сбитых в период с 7:00 до 9:00 мск.
Дроны уничтожили над Астраханской областью, Адыгеей, Брянской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, а также над Ставропольским краем и акваториями Черного и Азовского морей.
Вскоре Росавиация сообщила об ограничениях для двух аэропортов — прием и отправку рейсов приостановила калужская авиагавань (Грабцево), ограничения ввел московский воздушный хаб Внуково. На момент подготовки материала меры продолжают действовать.
