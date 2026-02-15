 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО в период с 09:00 по 13:00 мск сбили над Россией 102 беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны перехватили и уничтожили над Брянской, Калужской и Тульской областями, а также Московским регионом, включая три аппарата, летевших на столицу.

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Политика
Москва

До этого ведомство сообщило о 88 беспилотниках, сбитых в период с 7:00 до 9:00 мск.

Дроны уничтожили над Астраханской областью, Адыгеей, Брянской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, а также над Ставропольским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Вскоре Росавиация сообщила об ограничениях для двух аэропортов — прием и отправку рейсов приостановила калужская авиагавань (Грабцево), ограничения ввел московский воздушный хаб Внуково. На момент подготовки материала меры продолжают действовать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны ПВО атака дронов беспилотники
Материалы по теме
Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов
Политика
На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м
Политика
В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией Политика, 13:49
Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО Политика, 13:49
Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России Политика, 13:41
МВД назвало кражу самым частым преступлением в России Общество, 13:35
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ Общество, 13:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх Спорт, 13:13
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:08
На Земле началась вторая магнитная буря февраля Общество, 13:04
Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны Политика, 12:58
В Челябинске возбудили дело после нападения с ножом в храме Общество, 12:56
В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада Общество, 12:54
Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы» Политика, 12:51