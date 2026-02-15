МВД назвало кражу самым частым преступлением в России
Хищение чужого имущества остается самым частым видом преступлений в России по итогам января—декабря 2025 года. Это следует из статистических материалов МВД, с которыми ознакомился РБК.
Всего за 2025 год в России зарегистрировали 1 млн 771 тыс. преступлений — на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа зарегистрированных преступлений МВД отметило в пяти регионах, снижение — в 80.
Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,8%) составили хищения чужого имущества. На кражи пришлось 453,3 тыс. случаев (на 9,3% меньше, чем годом ранее), на мошенничества — 411,7 тыс. (-7,6%), на грабежи — 14,4 тыс. (-18,3%), на разбои — 2,5 тыс. (-11,2%).
МВД также указало, что почти каждая двенадцатая кража (8,6%), каждый двадцать восьмой грабеж (3,6%) и каждое седьмое разбойное нападение (14,3%) были связаны с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Число квартирных краж за 2025 год составило 10,7 тыс., что на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
