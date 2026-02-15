 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД назвало кражу самым частым преступлением в России

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Хищение чужого имущества остается самым частым видом преступлений в России по итогам января—декабря 2025 года. Это следует из статистических материалов МВД, с которыми ознакомился РБК.

Всего за 2025 год в России зарегистрировали 1 млн 771 тыс. преступлений — на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа зарегистрированных преступлений МВД отметило в пяти регионах, снижение — в 80.

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,8%) составили хищения чужого имущества. На кражи пришлось 453,3 тыс. случаев (на 9,3% меньше, чем годом ранее), на мошенничества — 411,7 тыс. (-7,6%), на грабежи — 14,4 тыс. (-18,3%), на разбои — 2,5 тыс. (-11,2%).

В МВД предупредили о краже мошенниками аккаунтов на маркетплейсах
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

МВД также указало, что почти каждая двенадцатая кража (8,6%), каждый двадцать восьмой грабеж (3,6%) и каждое седьмое разбойное нападение (14,3%) были связаны с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Число квартирных краж за 2025 год составило 10,7 тыс., что на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
кража статистика преступление преступления Россия
Материалы по теме
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн
Общество
Трех жителей Калининградской области обвинили в краже у военных ₽1 млн
Общество
В суд в Подмосковье поступило дело против рэпера Гуфа за кражу iPhone
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией Политика, 13:49
Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО Политика, 13:49
Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России Политика, 13:41
МВД назвало кражу самым частым преступлением в России Общество, 13:35
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ Общество, 13:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх Спорт, 13:13
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:08
На Земле началась вторая магнитная буря февраля Общество, 13:04
Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны Политика, 12:58
В Челябинске возбудили дело после нападения с ножом в храме Общество, 12:56
В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада Общество, 12:54
Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы» Политика, 12:51