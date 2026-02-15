В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne с 18-летним водителем, накануне отметившим совершеннолетие, пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограждение Летнего сада. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по городу и области.

Инцидент произошел ранним утром 15 февраля. Перед аварией сотрудники ДПС на набережной канала Грибоедова попытались остановить автомобиль, однако водитель требование полиции проигнорировал и увеличил скорость.

Пытаясь скрыться, он совершал левый поворот в сторону Мошкова переулка, после чего машину занесло. Автомобиль пробил ограждение и перелетел через канал.

У водителя были выявлены внешние признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Юноша в результате ДТП не пострадал, но четверо пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В пресс-служба Русского музея, в комплекс которого входит Летний сад, сообщили «Фонтанке», что учреждение оценит ущерб от аварии.

«Русский музей произведет оценку ущерба, причиненного объекту культурного наследия, и предъявит виновнику требование о возмещении», — говорится в сообщении.

