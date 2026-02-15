 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne с 18-летним водителем, накануне отметившим совершеннолетие, пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограждение Летнего сада. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по городу и области.

Инцидент произошел ранним утром 15 февраля. Перед аварией сотрудники ДПС на набережной канала Грибоедова попытались остановить автомобиль, однако водитель требование полиции проигнорировал и увеличил скорость.

Пытаясь скрыться, он совершал левый поворот в сторону Мошкова переулка, после чего машину занесло. Автомобиль пробил ограждение и перелетел через канал.

У водителя были выявлены внешние признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Юноша в результате ДТП не пострадал, но четверо пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В пресс-служба Русского музея, в комплекс которого входит Летний сад, сообщили «Фонтанке», что учреждение оценит ущерб от аварии.

«Русский музей произведет оценку ущерба, причиненного объекту культурного наследия, и предъявит виновнику требование о возмещении», — говорится в сообщении.

В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В октябре 2025 года в центре Санкт-Петербурга на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.

По данным полиции, авария произошла из-за водителя Audi, который проехал на красный сигнал светофора. В результате пострадала пассажирка одного из автомобилей.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Санкт-Петербург ДТП Летний сад Porsche



