В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne с 18-летним водителем, накануне отметившим совершеннолетие, пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограждение Летнего сада. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по городу и области.
Инцидент произошел ранним утром 15 февраля. Перед аварией сотрудники ДПС на набережной канала Грибоедова попытались остановить автомобиль, однако водитель требование полиции проигнорировал и увеличил скорость.
Пытаясь скрыться, он совершал левый поворот в сторону Мошкова переулка, после чего машину занесло. Автомобиль пробил ограждение и перелетел через канал.
У водителя были выявлены внешние признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Юноша в результате ДТП не пострадал, но четверо пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
В пресс-служба Русского музея, в комплекс которого входит Летний сад, сообщили «Фонтанке», что учреждение оценит ущерб от аварии.
«Русский музей произведет оценку ущерба, причиненного объекту культурного наследия, и предъявит виновнику требование о возмещении», — говорится в сообщении.
В октябре 2025 года в центре Санкт-Петербурга на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.
По данным полиции, авария произошла из-за водителя Audi, который проехал на красный сигнал светофора. В результате пострадала пассажирка одного из автомобилей.
