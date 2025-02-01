Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в Финляндии
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков обвинил финские власти в русофобии из-за того, что в ноябре 2024 года школьнику с гражданством Финляндии и России не разрешили в рамках экскурсии посетить АЭС «Олкилуото».
«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.
Он также предложил мальчику и его семье приехать в Карелию, где он лично проведет экскурсию по промышленным предприятиям республики, таким как Онежский судостроительно-судоремонтный завод и «Петрозаводскмаш».
АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном острове. Ее руководство объяснило, что приняло решение не допускать ученика на территорию объекта «в целях обеспечения безопасности и из-за сложившейся в мире ситуации». Там также отметили, что ученик гимназии Kulosaaren lukio не может участвовать в экскурсии вместе с другими школьниками, поскольку родился в России. Мать ребенка Анастасия назвала ситуацию абсурдной и противоправной, обвинив руководство АЭС в дискриминации.
В пресс-службе АЭС отметили, что граждан России и Белоруссии не допускают на экскурсии на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».
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