 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в Финляндии

АЭС &laquo;Олкилуото&raquo;
АЭС «Олкилуото» (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков обвинил финские власти в русофобии из-за того, что в ноябре 2024 года школьнику с гражданством Финляндии и России не разрешили в рамках экскурсии посетить АЭС «Олкилуото».

«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребенка угрозой национальной безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

Он также предложил мальчику и его семье приехать в Карелию, где он лично проведет экскурсию по промышленным предприятиям республики, таким как Онежский судостроительно-судоремонтный завод и «Петрозаводскмаш».

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии на АЭС
Общество
Атомная электростанция &laquo;Олкилуото&raquo;

АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном острове. Ее руководство объяснило, что приняло решение не допускать ученика на территорию объекта «в целях обеспечения безопасности и из-за сложившейся в мире ситуации». Там также отметили, что ученик гимназии Kulosaaren lukio не может участвовать в экскурсии вместе с другими школьниками, поскольку родился в России. Мать ребенка Анастасия назвала ситуацию абсурдной и противоправной, обвинив руководство АЭС в дискриминации.

В пресс-службе АЭС отметили, что граждан России и Белоруссии не допускают на экскурсии на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
русофобия Артур Парфенчиков Карелия Финляндия


 

Материалы по теме
Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других стран
Политика
Захарова назвала нового генсека НАТО «надежным русофобом»
Политика
Правительство одобрило введение наказания для иностранцев за русофобию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в ФинляндииПолитика, 21:55
Ротенберг заявил, что победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайбСпорт, 21:54
Российский тяжеловес Павлович прервал серию поражений в UFCСпорт, 21:45
Все пассажиры разбившегося санитарного самолета в США погиблиОбщество, 21:40
Власти Курской области уточнили число пропавших без вестиПолитика, 21:24
Саид Нурмагомедов на турнире UFC потерпел четвертое поражение в карьереСпорт, 21:15
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в МонпельеСпорт, 21:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
Пентагон решил убрать из своего пресс-корпуса либеральные СМИПолитика, 20:56
В Полтавской области Украины жители сообщили о подземных толчкахОбщество, 20:48
Трамп приказал нанести авиаудар по СомалиПолитика, 20:37
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 20:29
Хоккеист «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил перелом в матче с ЦСКАСпорт, 20:23