МИД сообщил о договоренности России, США и Украины работать «без утечек»

Участники переговоров в формате Россия — США — Украина договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек, заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

По его словам, договоренности были достигнуты в рамках двух раундов переговоров в Абу-Даби. В связи с этим Галузин отказался раскрывать подробности хода и содержания мирного диалога.

«Участники [переговоров в Абу-Даби] договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — сказал он.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Во встречах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Стороны, по словам Уиткоффа, обсуждали в том числе вопросы прекращения огня и контроля за военной активностью.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17–18 февраля в Женева в трехстороннем формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Материал дополняется