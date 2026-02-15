 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД сообщил о договоренности России, США и Украины работать «без утечек»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Участники переговоров в формате Россия — США — Украина договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек, заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

По его словам, договоренности были достигнуты в рамках двух раундов переговоров в Абу-Даби. В связи с этим Галузин отказался раскрывать подробности хода и содержания мирного диалога.

«Участники [переговоров в Абу-Даби] договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — сказал он.

На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек
Политика
Женева, Швейцария

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Во встречах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Стороны, по словам Уиткоффа, обсуждали в том числе вопросы прекращения огня и контроля за военной активностью.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17–18 февраля в Женева в трехстороннем формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. 

Материал дополняется 

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Михаил Галузин МИД США Росссия Украина переговоры
Михаил Галузин фото
Михаил Галузин
дипломат
16 июня 1960 года
