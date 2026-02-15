 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дело возбудили после гибели девушки от падения наледи в Нижнем Новгороде

СК: 19-летняя девушка погибла после падения наледи с крыши в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на двух девушек с крыши многоквартирного дома упала наледь. Одна из них скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Это произошло 14 февраля. По версии следствия, две девушки шли по улице Варварская. С крыши одного из многоквартирных домов на них упала наледь.

19-летняя девушка погибла на месте. Ее спутница получила незначительные травмы.

СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за расчистку крыши дома от наледи и снега.

Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве
Общество
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

13 февраля, на школьников упал снег с крыши здания, расположенного на улице Рождественская в Нижнем Новгороде. Пострадали шесть детей, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

