Суд увидел криминальные связи у подозреваемого в хищении у Минобороны

Заместитель гендиректора ООО «ПП «Интерарм» Вилен Даллари, которого подозревают в хищении более 500 млн руб. у Минобороны при выполнении государственного контракта, знаком с представителями уголовно-криминальной среды, следует из апелляционного постановления Московского городского суда.

Адвокаты Даллари подали жалобу в суд с просьбой отпустить обвиняемого под домашний арест. Они указали, что замгендиректора компании страдает тяжелыми заболеваниями. Кроме того, по их мнению, доводы следователей о том, что Даллари, находясь на свободе, попытается скрыться и продолжит заниматься преступной деятельностью или мешать следствию, не подтверждены.

Однако суд счел, что обвиняемый обладает «обширными связями» в органах государственной власти и управления, а также среди представителей уголовно-криминальной среды. Согласно материалам дела, оставаясь на свободе, Даллари может подговорить подчиненных или оказать на них давление, чтобы те дали ложные показания. «При этом срок содержания под стражей, установленный судом, является разумным, не выходящим за рамки срока предварительного расследования», — указано в документе.

В октябре 2025 года главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны более 500 млн руб. По версии следствия, в 2022 году ведомство заключило государственный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы, которое должны были поставить генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов и его заместитель Даллари. Контроль за выполнением контракта был возложен на бывшего главного инженера филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева. Оборудование, которое они поставили, не соответствовало условиям контракта.

Мужчин подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России. Хамовнический районный суд продлил Даллари срок содержания под стражей до 6 марта.