Треть мигрантов не сдали экзамен по русском с первой попытки в 2025 году

Свыше 35% мигрантов, прибывших в Россию, не смогли сдать с первого раза экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки), передает «РИА Новости».

Согласно данным мониторинга, в период с октября по декабрь 2025 года экзамен на уровень, который необходим для получения разрешения на работу или патента, сдавали более 201,5 тыс. человек. «Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — уточнили в Минобрнауки.

Аттестация предусматривает три уровня, каждый из которых соответствует получению разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Экзамен состоит из трех блоков: тестирование по русскому языку, проверка знаний истории России и основ законодательства.

В Минобрнауки отметили, что в третьем квартале (с июля по сентябрь) экзамен на получение разрешения на временное проживание сдавали 1223 человека. Из них тест успешно решили 70,6%. При этом 39,5% мигрантов не сдали экзамен с первой попытки.

Экзамен для получения вида на жительство с июля по сентябрь сдавали более 11,5 тыс. человек. Из них 82,3% мигрантов успешно прошли испытания, а 29,6% — провалили экзамен с первой попытки.

В министерстве добавили, что экзаменационная кампания была организована на базе 203 пунктов по всей России, в том числе в Таджикистане и Узбекистане.

В сентябре 2025 года Рособрнадзор сообщил, что тестирование по русскому языку, необходимое для зачисления школу, сдали 2 964 ребенка иностранных граждан. При этом 87% детей мигрантов не выполнили тест.