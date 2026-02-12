Власти Одессы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В одном из районов Одессы поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.

До этого он написал, что «в городе шумно», и призвал жителей находиться в укрытиях.

Глава областной военной администрации Олег Кипер предупредил о воздушной тревоге в 01:19 мск, позднее он уточнил, что работает ПВО. В 01:47 Кипер сообщил об отбое тревоги. «Суспільне» писало о взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.