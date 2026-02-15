 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Омбудсмен ЛНР попросит Путина выдать гражданство итальянскому журналисту

Сюжет
Военная операция на Украине

Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока планирует попросить президента Владимира Путина помочь итальянскому журналисту Винченцо Лоруссо получить российское гражданство. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграмм-канале.

Ранее Лоруссо рассказал в интервью «РИА Новости» о том, что мечтает о российском гражданстве. Он отметил, что «сроднился» с жителями Донбасса. «Мне бы хотелось официально иметь документ, подтверждающий, что я гражданин России», — сказал он.

Омбудсмен в ЛНР поддержала стремление Лоруссо. Она добавила, что будет просить Путина предоставить гражданство итальянцу «в исключительном порядке».

Певица Елка получила российское гражданство
Общество
Певица Ёлка (Елизавета Иванцив)

В феврале 2025 года итальянский журналист получил разрешение на временное проживание в России. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, с 2022 года Лоруссо работает журналистом в новых регионах. В своем телеграмм-канале Donbass Italia он публикует посты о жизни в Донбассе и Новороссии.

