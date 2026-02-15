Омбудсмен ЛНР попросит Путина выдать гражданство итальянскому журналисту
Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока планирует попросить президента Владимира Путина помочь итальянскому журналисту Винченцо Лоруссо получить российское гражданство. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграмм-канале.
Ранее Лоруссо рассказал в интервью «РИА Новости» о том, что мечтает о российском гражданстве. Он отметил, что «сроднился» с жителями Донбасса. «Мне бы хотелось официально иметь документ, подтверждающий, что я гражданин России», — сказал он.
Омбудсмен в ЛНР поддержала стремление Лоруссо. Она добавила, что будет просить Путина предоставить гражданство итальянцу «в исключительном порядке».
В феврале 2025 года итальянский журналист получил разрешение на временное проживание в России. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, с 2022 года Лоруссо работает журналистом в новых регионах. В своем телеграмм-канале Donbass Italia он публикует посты о жизни в Донбассе и Новороссии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»