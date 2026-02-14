Восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва бытового газового баллона (газгольдера) в Сергиевом Посаде на улице Митькина, сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Взрыв произошел в частном доме, прибывшие на место пожарные тушат огонь в трех жилых домах, чтобы не дать пламени перекинуться на соседние постройки. Детей среди пострадавших нет.
Причина пожара уточняется.
В 20:05 мск пожар был локализован на площади 244 кв м, сообщили РБК в МЧС Подмосковья. Там сообщили, что известно о пяти пострадавших.
В январе при взрыве газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края пострадали восемь человек, включая троих детей.
Пожар произошел в заведении, расположенном на 232-м километре трассы «Кавказ». Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 150 кв. м, пострадавших госпитализировали.
