Общество⁠,
0

Восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде

Восемь человек пострадали в результате взрыва бытового газового баллона (газгольдера) в Сергиевом Посаде на улице Митькина, сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Взрыв произошел в частном доме, прибывшие на место пожарные тушат огонь в трех жилых домах, чтобы не дать пламени перекинуться на соседние постройки. Детей среди пострадавших нет.

Причина пожара уточняется.

В 20:05 мск пожар был локализован на площади 244 кв м, сообщили РБК в МЧС Подмосковья. Там сообщили, что известно о пяти пострадавших.

В январе при взрыве газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края пострадали восемь человек, включая троих детей.

Пожар произошел в заведении, расположенном на 232-м километре трассы «Кавказ». Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 150 кв. м, пострадавших госпитализировали.

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Сергиев Посад взрыв газ пожар МЧС пострадавшие
