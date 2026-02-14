Путин поздравил президента Ирана с 47-й годовщиной исламской революции
Президент России Владимир Путин направил поздравление с 47-й годовщиной победы Исламской революции иранскому президенту Масуду Пезешкиану, сообщила пресс-служба последнего.
В своем послании Путин назвал отношения России и Ирана дружественными и соседскими и заявил о поддержке усилий Тегерана по защите суверенитета и «законных интересов», а также по обеспечению безопасности страны в текущей международной обстановке.
Путин также выразил уверенность, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Москвы и Тегерана будет укрепляться, и пожелал иранскому президенту здоровья и успехов, а гражданам Ирана — благополучия.
Исламская революция в Иране — события 1978–1979 годов, приведшие к свержению монархии шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и созданию Исламской Республики. Годовщину «победы Исламской революции» в Иране отмечают 11 февраля — в день, когда революционные силы окончательно установили контроль над страной, а прежняя форма власти прекратила существование. После смерти аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году пост верховного лидера Ирана занял аятолла Али Хаменеи. Он обладает ключевыми полномочиями в вопросах безопасности и внешней политики.
В январе Пезешкиан назвал товарищескими отношения с Путиным, подчеркнув схожесть Ирана и России в своих взглядах и подходах. Он отметил, что Тегеран разделяет позицию Москвы о необходимости многополярного мира.
Лидеры России и Ирана 17 января по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, определяющий отношения стран во всех сферах по меньшей мере на следующие 20 лет.
