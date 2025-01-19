Пезешкиан заявил о «чувстве товарищества» в отношениях с Путиным
Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал товарищескими отношения с главой России Владимиром Путиным. О них он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия становятся схожи во взглядах и подходах. В частности, Тегеран разделяет позицию Москвы, что мир должен быть многополярным.
«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы, и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности... У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — сказал Пезешкиан.
Президенты России и Ирана 17 января по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.
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