Пезешкиан заявил о «чувстве товарищества» в отношениях с Путиным

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал товарищескими отношения с главой России Владимиром Путиным. О них он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия становятся схожи во взглядах и подходах. В частности, Тегеран разделяет позицию Москвы, что мир должен быть многополярным.

«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы, и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности... У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — сказал Пезешкиан.

Президенты России и Ирана 17 января по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран во всех сферах как минимум на следующие 20 лет.