Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Роя Медведева

Рой Медведев
Рой Медведев (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким историка и публициста Роя Медведева в связи с его кончиной. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева. <...> Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег», — сказано в тексте телеграммы.

По словам Путина, Медведев был автором талантливых произведений, посвященных переломным эпохам истории России. Он отметил, что жизненный путь публициста и его приверженность своим убеждения достойны уважения.

Рой Медведев скончался утром 13 февраля у себя дома, ему было 100 лет. Он являлся братом российского и британского писателя и биолога Жореса Медведева, скончавшегося в 2018 году.

Умер Рой Медведев
Общество
Рой Медведев

Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе. Его отец был репрессирован в 1938 году и погиб на Колыме (реабилитирован в 1956 году). Медведев окончил философский факультет ЛГУ, позже стал кандидатом педагогических наук. С 1960-х годов участвовал в диссидентском движении и редактировал самиздат.

В 1969 году Медведева исключили из КПСС за книгу «К суду истории» о сталинских репрессиях, а в 1970-м он вместе с Андреем Сахаровым подписал письмо о демократизации СССР. В годы перестройки Медведева избрали народным депутатом СССР, он также стал членом Верховного Совета СССР.

За свою жизнь он написал более 35 книг по истории и биографий современников. Произведения Медведева переведены на 14 языков и изданы в 20 странах.

Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
