Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Роя Медведева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким историка и публициста Роя Медведева в связи с его кончиной. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева. <...> Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег», — сказано в тексте телеграммы.
По словам Путина, Медведев был автором талантливых произведений, посвященных переломным эпохам истории России. Он отметил, что жизненный путь публициста и его приверженность своим убеждения достойны уважения.
Рой Медведев скончался утром 13 февраля у себя дома, ему было 100 лет. Он являлся братом российского и британского писателя и биолога Жореса Медведева, скончавшегося в 2018 году.
Рой Медведев родился в 1925 году в Тифлисе. Его отец был репрессирован в 1938 году и погиб на Колыме (реабилитирован в 1956 году). Медведев окончил философский факультет ЛГУ, позже стал кандидатом педагогических наук. С 1960-х годов участвовал в диссидентском движении и редактировал самиздат.
В 1969 году Медведева исключили из КПСС за книгу «К суду истории» о сталинских репрессиях, а в 1970-м он вместе с Андреем Сахаровым подписал письмо о демократизации СССР. В годы перестройки Медведева избрали народным депутатом СССР, он также стал членом Верховного Совета СССР.
За свою жизнь он написал более 35 книг по истории и биографий современников. Произведения Медведева переведены на 14 языков и изданы в 20 странах.
