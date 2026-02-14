Массовая драка на борту самолета, летевшего из Турции в Британию. Видео
Рейс лоукостера Jet2 LS896 Анталья — Манчестер сел в Брюсселе из-за драки на борту, зачинщики потасовки получили пожизненный запрет на перелеты в авиакомпании. Об этом пишет газета The Sun.
Инцидент произошел во время перелета в четверг, 12 февраля.
«Рейс LS896 из Антальи в Манчестер был перенаправлен в Брюссель из-за ужасающего поведения двух пассажиров-нарушителей <...> Мы можем подтвердить, что двум пассажирам, нарушившим общественный порядок, будет запрещено летать с нами пожизненно», — сообщили газете в пресс-службе компании.
В Брюсселе зачинщиков драки сняли с рейса и передали в полицию. После этого перелет в Манчестер продолжился. В авиакомпании подчеркнули, что намерены добиваться возмещения ущерба из-за перенаправления рейса.
Как сообщили The Sun очевидцы, один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и «отпускал расистские замечания». По их словам, бортпроводники безуспешно пытались успокоить мужчину, после чего завязалась драка.
В августе 2025 года самолет авиакомпании Jet2 совершил жесткую посадку в британском аэропорту Лидс-Брадфорд из-за сильных порывов ветра, вызванных штормом «Флорис». Скорость ветра в отдельных районах превышала 160 км/ч.
