Общество
0

ФСИН объяснила закупку аппаратов для попкорна и сладкой ваты в колонии

ФСИН: колонии в Мордовии закупили аппараты для попкорна для работы заключенных
Фото: Miguel Serrano Ruiz / Shutterstock
Фото: Miguel Serrano Ruiz / Shutterstock

Исправительные колонии в Мордовии закупили аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна для организации трудоустройства осужденных. Об этом РБК сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Как написал накануне телеграм-канал Mash, сразу несколько исправительных колоний в регионе закупили аппараты для попкорна и кинопроекторы. По данным канала, среди них в том числе ИК-6, известная как «Торбеевский централ», где содержатся пожизненно осужденные. При этом ИК-2 приобрела аппараты для попкорна дважды.

«Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией № 2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях», — пояснили РБК в пресс-бюро ФСИН.

Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Там отметили, что в период с 2022 по 2026 год мордовские колонии также приобрели мультимедийную технику, она предназначалась для проведения воспитательной работы с заключенными. Госконтракты, заверили во ФСИН, были заключены в соответствии с законодательством за счет приносящей доход деятельности.

ФСИН подчеркнула, что закупки не являлись дорогостоящими — их общая сумма не превысила 191 тыс. руб.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Надежда Сарсания
Мордовия ФСИН закупка
