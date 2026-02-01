Какая страна стала рекордсменом по закупке российской водки. Инфографика
Китай уступил Израилю место в пятерке основных импортеров российской водки, следует из данных, предоставленных РБК федеральным центром «Агроэкспорт», подведомственным Минсельхозу.
Лидером по закупкам остался, как и в прошлом году, Казахстан — он нарастил поставки с $22 млн до $25 млн. На втором месте теперь Грузия — с поставками на $6,5 млн ($5 млн в прошлом году, третье место), на третьем — Азербайджан (увеличил ввоз на $1 млн, но упал на третье место). На четвертом — Армения ($5,5 млн, нарастила поставки на $1 млн).
