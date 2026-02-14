 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Магнитогорске арестовали начальника отдела центра «Э»

Video

Ленинский районный суд Магнитогорска арестовал задержанного накануне начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму ЦПЭ Главного управления МВД России по Челябинской области. Под стражей он пробудет до 13 апреля 2026 года, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Арестованного зовут Афонасенко И.В., он имеет звание подполковника полиции, уточнил источник РБК. Ему вменяют ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Главу центра «Э» в Магнитогорске задержали за продажу персональных данных
Общество
Фото:СУ СК России по Челябинской области

Операцию по его задержанию проводили сотрудники ФСБ России совместно с сотрудниками МВД. По версии следствия, с марта по апрель 2025 года он за деньги передавал своему знакомому персональные сведения о другом человеке, незаконно используя доступ к интегрированной базе данных МВД. По месту жительства обвиняемого уже провели обыск.

