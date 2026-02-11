В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла
Посольство Германии в России не стало комментировать информацию о кандидатуре нового посла, сославшись на дипломатический протокол, по которому сначала одобрить нового кандидата должна принимающая сторона.
«Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие», — ответили в посольстве на запрос РБК.
«Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением», — пояснили в дипмисии.
Запрос был связан с информацией, опубликованной журналом Spiegel о том, что Берлин планирует ротацию дипломатов. По информации издания, посол в России Александр Ламбсдорфф возглавит дипмиссию в Израиле, а его место займет нынешний посол в Мексике Клеменс фон Гетце.
Материал дополняется
