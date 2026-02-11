 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла

Посольство ФРГ: для назначения нового посла нужно согласие принимающей стороны
Александр Ламбсдорфф
Александр Ламбсдорфф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Посольство Германии в России не стало комментировать информацию о кандидатуре нового посла, сославшись на дипломатический протокол, по которому сначала одобрить нового кандидата должна принимающая сторона.

«Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие», — ответили в посольстве на запрос РБК.

«Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением», — пояснили в дипмисии.

Запрос был связан с информацией, опубликованной журналом Spiegel о том, что Берлин планирует ротацию дипломатов. По информации издания, посол в России Александр Ламбсдорфф возглавит дипмиссию в Израиле, а его место займет нынешний посол в Мексике Клеменс фон Гетце.

Материал дополняется

