В России запретили азербайджанскую организацию «Во благо общего народа»
Мосгорсуд признал экстремистской и запретил деятельность азербайджанской организации ВБОН («Во благо общего народа»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Соответствующий иск подала прокуратура Москвы.
«Суд <...> запретил деятельность указанной организации на территории России. ВБОН признана экстремистской на территории РФ», — заявил собеседник агентства.
Двух лидеров ВБОН — Романа Агаева и Рагиба Байрамова задержали в Москве в 2020 году, им предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). В 2024 году их приговорили к четырем годам лишения свободы.
Как следует из открытых источников, члены ВБОН призывают соотечественников придерживаться традиционных ценностей, соблюдать обычаи и устои. При этом в интернете были опубликованы видео, в которых люди, представляющиеся членами организации, избивают людей и требуют от них извинений на камеру.
