Общество
0

В России запретили азербайджанскую организацию «Во благо общего народа»

Мосгорсуд запретил и признал экстремистской азербайджанскую организацию ВБОН

Мосгорсуд признал экстремистской и запретил деятельность азербайджанской организации ВБОН («Во благо общего народа»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Соответствующий иск подала прокуратура Москвы.

«Суд <...> запретил деятельность указанной организации на территории России. ВБОН признана экстремистской на территории РФ», — заявил собеседник агентства.

Политика
Политика
Фото:Павел Черемисин / ТАСС

Двух лидеров ВБОН — Романа Агаева и Рагиба Байрамова задержали в Москве в 2020 году, им предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). В 2024 году их приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как следует из открытых источников, члены ВБОН призывают соотечественников придерживаться традиционных ценностей, соблюдать обычаи и устои. При этом в интернете были опубликованы видео, в которых люди, представляющиеся членами организации, избивают людей и требуют от них извинений на камеру.

