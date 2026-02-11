Компанию «Рижский хлеб» внесли в реестр террористов и экстремистов

В реестр внесли объединение, в которое входят ООО «Рижский хлеб», а также гражданка Украины и гражданин Латвии. Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности

Фото: Павел Черемисин / ТАСС

Компания «Рижский хлеб», членами которой являются украинские и литовские граждане, внесена в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. База опубликована на сайте ведомства.

«Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р., ООО Рижский хлеб», — сказано в реестре.

В июле 2025 года Родниковский районный суд Ивановской области наложил арест на долю в 50% в ООО «Рижский хлеб». Это было сделано в рамках предварительной защиты по иску ГП о признании экстремистским объединением зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. Надзорное ведомство настаивало, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности.

Генпрокуратура требовала запретить в России объединение, в которое входят зарегистрированные на Украине ООО «Рижский хлеб» и ООО «Хлебный гурман», а также зарегистрированные в Латвии ООО Lielezers и фонд Ziedot.lv. Кроме того, по данным ведомства, в объединение входили владельцы организаций — гражданин Латвии и гражданка Украины.

Хлебозавод «Рижский хлеб» был основан в 2006 году. В России у компании два производства: одно — в городе Родники Ивановской области, второе — в Санкт-Петербурге.

Предприятие выпускает хлеб, лаваш, кексы, сухарики, чипсы и другую продукцию под собственным одноименным брендом.