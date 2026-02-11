 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Компанию «Рижский хлеб» внесли в реестр террористов и экстремистов

В реестр внесли объединение, в которое входят ООО «Рижский хлеб», а также гражданка Украины и гражданин Латвии. Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности
Фото: Павел Черемисин / ТАСС
Фото: Павел Черемисин / ТАСС

Компания «Рижский хлеб», членами которой являются украинские и литовские граждане, внесена в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. База опубликована на сайте ведомства.

«Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р., ООО Рижский хлеб», — сказано в реестре.

Суд арестовал долю 50% в «Рижском хлебе»
Бизнес
Фото:rigahleb / VK

В июле 2025 года Родниковский районный суд Ивановской области наложил арест на долю в 50% в ООО «Рижский хлеб». Это было сделано в рамках предварительной защиты по иску ГП о признании экстремистским объединением зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. Надзорное ведомство настаивало, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности.

Генпрокуратура требовала запретить в России объединение, в которое входят зарегистрированные на Украине ООО «Рижский хлеб» и ООО «Хлебный гурман», а также зарегистрированные в Латвии ООО Lielezers и фонд Ziedot.lv. Кроме того, по данным ведомства, в объединение входили владельцы организаций — гражданин Латвии и гражданка Украины.

Хлебозавод «Рижский хлеб» был основан в 2006 году. В России у компании два производства: одно — в городе Родники Ивановской области, второе — в Санкт-Петербурге.

Предприятие выпускает хлеб, лаваш, кексы, сухарики, чипсы и другую продукцию под собственным одноименным брендом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Компании
Романов Илья
Росфинмониторинг экстремизм
ООО "Рижский хлеб"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Названа дата референдума по проекту новой Конституции Казахстана Политика, 20:32
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 20:30
Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило База знаний, 20:25
Средства ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем Политика, 20:21
Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга Общество, 20:16
Как вице-президент США продал оружие и военные услуги и Еревану, и Баку Политика, 20:15
В Казахстане не исключили проверку Сабурова по статье о наемничестве Политика, 20:13
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Константин Богомолов покинул Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 20:09
Третьему украинскому участнику Олимпиады забраковали шлем за политику Спорт, 20:06
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ Политика, 19:59
Макрон фразой «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России Политика, 19:56
Журова назвала закрытие границ для уехавших атлетов «юридически сложным» Спорт, 19:53
Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна Политика, 19:50