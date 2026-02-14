Страны НАТО планируют полную или частичную блокаду России и переводят балтийско-арктический регион в «казарменное положение». Об этом «РИА Новости» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», расставляя повсюду своих «часовых» (операции НАТО «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой») и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права», — сказал он.

Кроме того, ранее Корчунов заявил «РИА Новости», что военными приготовлениями под предлогом «российской угрозы» занимается Норвегия — от создания условий для увеличения присутствия НАТО в Арктике и огромных вложений в закупку вооружений «до заблаговременного минирования собственных мостов, строительства бомбоубежищ и непрерывного стрессирования своего населения надвигающимся «кризисом или войной».

По мнению дипломата, нагнетание ситуации вокруг России расшатывает безопасность в Арктике и мировую стабильность. Посол добавил, что Норвегия создает риски для северных регионов, превращая их в плацдарм НАТО для операций против России.

Ранее НАТО решило увеличить военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. «Балтийский часовой»), которая была рассчитана на 90 дней. Такое решение связано с несколькими случаями повреждения подводных кабелей в море. По подозрению в причастности к одному из инцидентов Финляндия задерживала нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. В Европе заявляли о подозрениях в причастности российского теневого флота. В Москве опровергали подобные обвинения.