 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рютте предположил, что сокращение войск США в Европе займет время

Генсек НАТО Рютте: сокращение войск США в Европе займет время

Сокращение численности подразделений армии США, дислоцированных в Европе, займет время. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью PBS.

На этой неделе заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что НАТО следует сокращать зависимость от Соединенных Штатов. Он отметил, что США будут обеспечивать ядерное сдерживание, в то время как Европа должна сама обеспечить собственную оборону.

«На это [сокращение американских войск в Европе] потребуется время, потому что для США крайне важно, чтобы они увидели серьезность [намерений европейских стран увеличить расходы на оборону]. <...> Большинство европейских стран сейчас действительно наращивают расходы на оборону, относясь к этому серьезно», — заявил Рютте.

Увеличение расходов на оборону европейскими странами было одним из главных требований президента США Дональда Трампа к НАТО. По итогам саммита в Гааге в июне 2025 года страны альянса договорились увеличить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП к 2035 году.

Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы
Политика
Марк Рютте

Рютте также подчеркнул, что в речи Колби прозвучало намерение США больше сосредоточиться на угрозах в азиатском регионе со стороны Китая и России. Интервьюер уточнил, что представитель Соединенных Штатов не упоминал Россию в своем выступлении.

«По крайней мере, он упомянул, что здесь, возможно, что-то происходит. Я не уверен, что расслышал Россию, но он выразился предельно ясно», — ответил Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что Европа активизируется в вопросах обороны и «берет на себя более значимую роль» в альянсе. По его словам, европейские страны достигли прогресса в доведении трат на оборону до 5% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Европа США НАТО Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Рютте назвал условие возобновления диалога с Россией
Политика
Рютте заявил о «сокрушительной реакции» на блокаду Сувалкского коридора
Политика
Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Медитации всем надоели. Как снижают тревогу в 2026 годуПодписка на РБК, 10:12
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Глава «Ленинки» рассказал, какие книги читает и почему они актуальны
РАДИО
 Общество, 10:00
Государство вернет деньги за фитнес и ипотеку. Все налоговые вычеты Инвестиции, 10:00
Что меняет для рынка решение КС о временной регистрации в апартаментахПодписка на РБК, 10:00
Что носить весной этого года. Топ-5 трендов Life, 10:00
«Вы не сможете зарабатывать, как раньше»: что прогнозирует футуролог УэббПодписка на РБК, 09:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стубб пошутил о мощи Финляндии и «своих 190 см» Политика, 09:53
В России запретили азербайджанскую организацию «Во благо общего народа» Общество, 09:48
«Адаптируйся или умри»: как высшее образование США оказалось в кризисеПодписка на РБК, 09:44
Axios узнал срок прибытия к берегам Ирана второго авианосца США Политика, 09:30
Газпромбанк спрогнозировал до 60 IPO в России в ближайшие два года Инвестиции, 09:30
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
В Донецке аварийно отключились девять электроподстанций Общество, 09:14