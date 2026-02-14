Рютте предположил, что сокращение войск США в Европе займет время

Сокращение численности подразделений армии США, дислоцированных в Европе, займет время. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью PBS.

На этой неделе заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что НАТО следует сокращать зависимость от Соединенных Штатов. Он отметил, что США будут обеспечивать ядерное сдерживание, в то время как Европа должна сама обеспечить собственную оборону.

«На это [сокращение американских войск в Европе] потребуется время, потому что для США крайне важно, чтобы они увидели серьезность [намерений европейских стран увеличить расходы на оборону]. <...> Большинство европейских стран сейчас действительно наращивают расходы на оборону, относясь к этому серьезно», — заявил Рютте.

Увеличение расходов на оборону европейскими странами было одним из главных требований президента США Дональда Трампа к НАТО. По итогам саммита в Гааге в июне 2025 года страны альянса договорились увеличить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП к 2035 году.

Рютте также подчеркнул, что в речи Колби прозвучало намерение США больше сосредоточиться на угрозах в азиатском регионе со стороны Китая и России. Интервьюер уточнил, что представитель Соединенных Штатов не упоминал Россию в своем выступлении.

«По крайней мере, он упомянул, что здесь, возможно, что-то происходит. Я не уверен, что расслышал Россию, но он выразился предельно ясно», — ответил Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что Европа активизируется в вопросах обороны и «берет на себя более значимую роль» в альянсе. По его словам, европейские страны достигли прогресса в доведении трат на оборону до 5% ВВП.