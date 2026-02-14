«Грузинская железная дорога»: восстановление сообщения с Россией не планируется

Грузия заявила, что не планирует восстанавливать ж/д сообщение с Россией

Грузия не планирует восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией, сообщила компания «Грузинская железная дорога» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Грузинская железная дорога» не говорит о возобновлении железнодорожного транспорта между Россией и Грузией», — сказано в публикации.

Пресс-служба компании отметила, что причин делать эту тему предметом обсуждения нет.

Ранее заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает возможность восстановления сообщения между двумя государствами через территорию Абхазии.

«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сказал он.

Прямое железнодорожное сообщение между странами было прекращено в 2006 году.