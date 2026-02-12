Оверчук рассказал о перспективах железнодорожного сообщения с Грузией

Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией, об этом рассказал заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук.

«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — сообщил Оверчук в комментарии (документ поступил в РБК).

Также он рассказал, что принято решение начать переговоры о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской республики в районе Ерасха, а также с железными дорогами Турецкой республики в районе населенного пункта Ахурян.

«Общая протяженность подлежащих восстановлению железнодорожных участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км», — добавил Оверчук.

По его словам, восстановление дороги обеспечит России сообщение с Азербайджаном, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.