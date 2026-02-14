 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК выдвинул обвинения отцу трех детей, погибших при пожаре в Приморье

Отцу троих детей, которые погибли во время пожара в доме во Владивостоке, предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет.

«Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела.

Пожарные спасли 25 человек из горящего дома на Пресненском Валу
Общество

Пожар произошел 12 февраля в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании поступило в 22:03, полностью ликвидировать его удалось только к 01:35 следующего дня.

Сотрудники экстренных служб обнаружили в квартире тела трехлетнего, шестилетнего и девятилетнего ребенка. Они находились в квартире без присмотра взрослых, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

