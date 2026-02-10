 Перейти к основному контенту
Общество
0

Пожарные спасли 25 человек из горящего дома на Пресненском Валу

Пожарные спасли 25 человек из горящего дома на Пресненском Валу
Video

Пожарные ликвидируют возгорание в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы, на улице Пресненский Вал, сообщает МЧС Москвы.

«Звеном газодымозащитной службы спасены 12 человек. С четвертого этажа спасена женщина», — говорится в сообщении

Для спасения с верхних этажей используются пожарные автолестницы.

В центре Москвы произошел пожар в жилом 8-этажном доме
Общество
Фото:Екатерина Сушкова / URA.ru / Global Look Press

В МЧС уточнили, что горят лестничные марши с первого по восьмой этаж на площади 200 кв. м и обрешетник кровли на площади 50 кв. м.

«Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», — добавили в МЧС.

Пресненский Вал частично перекрыт из-за пожара — движение остановлено от улицы Красная Пресня до улицы Ходынская в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города.

Авторы
Теги
Елена Наумова
Москва пожар МЧС
