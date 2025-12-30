Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в России
В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
При этом в стране зафиксирован высокий уровень вакцинации — охват иммунизации составляет 54,8% от совокупного населения.
В ведомстве напомнили о необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов респираторных заболеваний и соблюдать меры профилактики, включая мытье рук, использование медицинских масок, прежде всего в местах с повышенным риском заражения.
Гонконгский грипп представляет наибольшую опасность для непривитых пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, детей и беременных. Об этом сообщала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.
Фактором риска тяжелого течения болезни и летального исхода является отсутствие прививки.
«Без прививки грипп переносится опаснее — в более тяжелой форме, с осложнениями. Те люди, которые привиты, конечно, могут заболеть, но у них заболевание протекает легче и без тяжелых осложнений, без летального исхода», — отметила Чернявская.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах