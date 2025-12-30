 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Роспотребнадзор сообщил о доминировании гонконгского гриппа в России

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в стране зафиксирован высокий уровень вакцинации — охват иммунизации составляет 54,8% от совокупного населения.

В ведомстве напомнили о необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов респираторных заболеваний и соблюдать меры профилактики, включая мытье рук, использование медицинских масок, прежде всего в местах с повышенным риском заражения.

Эксперт рассказала, для кого особенно опасен гонконгский грипп
Общество
Фото:Brent Stirton / Getty Images

Гонконгский грипп представляет наибольшую опасность для непривитых пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, детей и беременных. Об этом сообщала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.

Фактором риска тяжелого течения болезни и летального исхода является отсутствие прививки.

«Без прививки грипп переносится опаснее — в более тяжелой форме, с осложнениями. Те люди, которые привиты, конечно, могут заболеть, но у них заболевание протекает легче и без тяжелых осложнений, без летального исхода», — отметила Чернявская.

