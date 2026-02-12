В Киеве прогремели взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударе по объектам инфраструктуры столицы. Об этом он написал в телеграм-канале.
По его словам, последствия зафиксированы в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах. «Суспільне» пишет о взрывах в Киеве и Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
