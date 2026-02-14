 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Синоптик назвал прошедшую пятницу самым теплым в этом году днем в Москве

Прошедшая пятница, 13 февраля, стала самым теплым в Москве днем с начала 2026-го года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Температура воздуха достигла отметки в плюс 2 градуса — такие показатели зафиксировали на базовой метеостанции на ВДНХ. На других метеостанциях города термометры показали от плюс 1,6 градуса (в Бутово) до плюс 2,6 градусов (на Балчуге).

В Московской области же показания термометров менялись от плюс 3,1 градуса в Серебряных Прудах до минус 2,9 градуса в Талдоме.

Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами
Общество

Теплая погода, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сохранится до воскресенья — еще в субботу, 14 февраля, столбики термометров покажут плюсовые значения, но уже на следующий день температура опустится до 0 — минус 3 градусов.

«В начале следующей недели репетиция весны в течение 2-3 суток завершится и зима вновь вернет свои позиции», — резюмировал синоптик.

Александра Озерова
синоптик Погода теплая погода прогноз
