 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев отреагировал на планы Мерца усилить армию словами про 1933 год

Медведев посоветовал Мерцу вспомнить, что сейчас не 1933 год
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит вспомнить, что сейчас не 1933 год. Об этом он написал на своей странице в MAX.

«Мы сделаем бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе». <...> ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!», — написал он.

Так он отреагировал на обещание Мерца сделать армию ФРГ самой сильной в Европе, об этом канцлер заявил в ходе своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц пообещал сделать армию Германии сильнейшей в Европе
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Канцлер также заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе.

«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку», — сказал Мерц.

В 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, его предвыборным обещанием, среди прочего, было восстановление военной мощи Германии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Фридрих Мерц Адольф Гитлер Германия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе
Политика
Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России
Политика
Макрон сказал, что «всегда» был хорошим другом с Мерцем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Ренну» в чемпионате Франции Спорт, 23:31
Медведев отреагировал на планы Мерца усилить армию словами про 1933 год Политика, 23:23
Гуменник вышел в лидеры. Что происходит на Играх Спорт, 23:22
Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 23:21
Макрон в Мюнхене заявил о планах восстановить канал связи с Россией Политика, 23:09
Японский сноубордист стал олимпийским чемпионом в хафпайпе Спорт, 23:07
МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности Политика, 22:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава NASA сообщил о подготовке к встрече с гендиректором «Роскосмоса» Технологии и медиа, 22:38
Линдси Вонн перенесет еще две операции после полученного на ОИ перелома Спорт, 22:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
Один из лучших игроков в истории НБА объявил о завершении карьеры Спорт, 22:02
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51