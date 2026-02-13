Медведев отреагировал на планы Мерца усилить армию словами про 1933 год

Медведев посоветовал Мерцу вспомнить, что сейчас не 1933 год

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит вспомнить, что сейчас не 1933 год. Об этом он написал на своей странице в MAX.

«Мы сделаем бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе». <...> ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!», — написал он.

Так он отреагировал на обещание Мерца сделать армию ФРГ самой сильной в Европе, об этом канцлер заявил в ходе своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер также заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе.

«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку», — сказал Мерц.

В 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, его предвыборным обещанием, среди прочего, было восстановление военной мощи Германии.