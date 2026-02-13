Медведев отреагировал на планы Мерца усилить армию словами про 1933 год
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит вспомнить, что сейчас не 1933 год. Об этом он написал на своей странице в MAX.
«Мы сделаем бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе». <...> ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!», — написал он.
Так он отреагировал на обещание Мерца сделать армию ФРГ самой сильной в Европе, об этом канцлер заявил в ходе своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Канцлер также заявил, что Германия усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона в Европе.
«Политика великих держав в Европе не является вариантом для Германии. Партнерское лидерство — да. Гегемонические фантазии — нет. Никогда больше мы, немцы, не будем ходить в одиночку», — сказал Мерц.
В 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, его предвыборным обещанием, среди прочего, было восстановление военной мощи Германии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»