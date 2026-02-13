 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире

На «радиостанции Судного дня» прошли плановые учения
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Резкий всплеск активности на российской радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», 11 февраля был результатом проведения плановых учений, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

По словам представителей канала, учения проводились для проверки узлов связи и радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой. Это позволяет протестировать надежность радиооборудования и квалификацию персонала. Обычно учения проводятся раз в полгода.

Отмечается, что подробный план учений, их итоги, а также значения кодовых сигналов являются информацией с ограниченным доступом. Попытки раскрыть или распространить эти данные преследуются по закону.

«Настоятельно не рекомендуем использовать и распространять необоснованные домыслы и прямую дезинформацию, опубликованную в других каналах и пабликах», — говорится в сообщении. Отмечается, что у неофициальных источников нет доступа к закрытой информации, а также квалификации для анализа радиоэфира.

11 февраля «Радиостанция Судного дня» передала 24 сообщения. В эфире прозвучали слова «акрокрен», «рыболовный», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «покладистый», «голубей» и другие.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция эфир учения
Материалы по теме
«Радиостанция Судного дня» передала слово «нищенка»
Общество
В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость»
Общество
В эфире «радио Судного дня» зазвучали треки «Тату» и Монеточки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58