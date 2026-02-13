На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире

Резкий всплеск активности на российской радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», 11 февраля был результатом проведения плановых учений, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

По словам представителей канала, учения проводились для проверки узлов связи и радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой. Это позволяет протестировать надежность радиооборудования и квалификацию персонала. Обычно учения проводятся раз в полгода.

Отмечается, что подробный план учений, их итоги, а также значения кодовых сигналов являются информацией с ограниченным доступом. Попытки раскрыть или распространить эти данные преследуются по закону.

«Настоятельно не рекомендуем использовать и распространять необоснованные домыслы и прямую дезинформацию, опубликованную в других каналах и пабликах», — говорится в сообщении. Отмечается, что у неофициальных источников нет доступа к закрытой информации, а также квалификации для анализа радиоэфира.

11 февраля «Радиостанция Судного дня» передала 24 сообщения. В эфире прозвучали слова «акрокрен», «рыболовный», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «покладистый», «голубей» и другие.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.