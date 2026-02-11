«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «акрокрен»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала слово «акрокрен». Сообщение зафиксировали в 9:05 мск, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

В эфир было передано сообщение «НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.