«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «акрокрен»
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала слово «акрокрен». Сообщение зафиксировали в 9:05 мск, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.
В эфир было передано сообщение «НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933».
Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.
Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
9 февраля радиостанция передала в эфир слово «нищенка».
