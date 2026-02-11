 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «акрокрен»

Фото: Pixel-Shot / Fotodom / Shutterstock
Фото: Pixel-Shot / Fotodom / Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала слово «акрокрен». Сообщение зафиксировали в 9:05 мск, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

В эфир было передано сообщение «НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933».

«Радиостанция Судного дня» передала слово «нищенка»
Общество
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц, относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это жужжание изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

9 февраля радиостанция передала в эфир слово «нищенка».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция слово эфир
