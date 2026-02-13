У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн

Анна Минькова (Фото: Администрация Краснодарского края)

Генеральная прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму свыше 330 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, когда Минькова занимала должность заместителя губернатора региона, она приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше 7 тыс. кв. м. Также чиновница купила шесть автомобилей, стоимость которых превышала ее доходы. Имущество Минькова оформила на своих родственников.

Генпрокуратура направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск к экс-чиновнице и ее родственникам, в котором потребовала изъять имущество на сумму более 330 млн руб., которое было приобретено на неподтвержденные доходы.

В январе Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Baza, основанием для следственных мероприятий послужила история с арендой двухэтажного здания краснодарской городской поликлиникой № 16. Постройка принадлежала бывшей свекрови чиновницы.

В октябре 2025 года Минькова покинула пост вице-губернатора Краснодарского края, курирующего социальную сферу. Она занимала должность с 2015 года.