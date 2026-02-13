 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн

Генпрокуратура в иске к Миньковой потребовала изъять имущество на 330 млн руб.
Анна Минькова
Анна Минькова (Фото: Администрация Краснодарского края)

Генеральная прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму свыше 330 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, когда Минькова занимала должность заместителя губернатора региона, она приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше 7 тыс. кв. м. Также чиновница купила шесть автомобилей, стоимость которых превышала ее доходы. Имущество Минькова оформила на своих родственников.

Генпрокуратура направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск к экс-чиновнице и ее родственникам, в котором потребовала изъять имущество на сумму более 330 млн руб., которое было приобретено на неподтвержденные доходы.

Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах
Общество
Анна Минькова

В январе Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Baza, основанием для следственных мероприятий послужила история с арендой двухэтажного здания краснодарской городской поликлиникой № 16. Постройка принадлежала бывшей свекрови чиновницы.

В октябре 2025 года Минькова покинула пост вице-губернатора Краснодарского края, курирующего социальную сферу. Она занимала должность с 2015 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
При участии
Надежда Сарсания
Краснодарский край недвижимое имущество Генеральная прокуратура изъятие иски
Материалы по теме
Главу центра «Э» в Магнитогорске задержали за продажу персональных данных
Общество
Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
Общество
Задержанного за взятки замгубернатора доставят в Москву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Смешивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37