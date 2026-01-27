 Перейти к основному контенту
0

Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах

Анна Минькова
Анна Минькова (Фото: minkovaanna / VK)

Бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Проводятся следственные действия с ее участием», — рассказал собеседник ТАСС.

Вице-губернатор Кубани извинилась за резкий ответ родителям школьников
Общество
Анна Минькова (вторая слева)

Основанием для следственных мероприятий, по данным телеграм-канала Baza, послужила история с арендой двухэтажного здания краснодарской городской поликлиникой № 16 — постройка принадлежала бывшей свекрови чиновницы.

Минькова занимала пост вице-губернатора Краснодарского края с 2015 года, отвечала за здравоохранение. По данным Вaza, в 2018 году мать ее мужа заключила госконтракт по сдаче в аренду местной больнице двухэтажного здания. По предварительным подсчетам, свекровь Миньковой получила за следующие 4 года более 20 млн рублей бюджетных средств. Силовики проверяют необходимость подобных трат для больницы и степень участия бывшего замгубернатора в подписании договора.

Также следствие проверяет причастность Миньковой к другим социальным проектам в регионе, по которым уже прошли обыски и задержания.

В октябре 2025 года Минькова ушла с поста вице-губернатора Краснодарского края, курирующего социальную сферу. После этого Минькова заняла пост генерального директора медиагруппы «Кубань 24».

РБК обратился за комментарием в редакцию канала «Кубань 24», ФСБ И СК по региону.

Валерия Антонова
Ольга Ваганова
