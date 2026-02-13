В ФАС сообщили, как будут проиндексированы портовые сборы в 2026 году
Правительство России утвердило принцип определения ставок сборов в морских портах на 2026-2030 годы с учетом подхода «инфляция минус», сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«В 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%», — говорится в сообщении.
В ФАС также отметили, что принятое распоряжение касается темпов индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта.
