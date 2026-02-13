 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В ФАС сообщили, как будут проиндексированы портовые сборы в 2026 году

ФАС: ставки портовых сборов в 2026 году проиндексируют на 5,02%
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Правительство России утвердило принцип определения ставок сборов в морских портах на 2026-2030 годы с учетом подхода «инфляция минус», сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«В 2026 году ставки портовых сборов будут проиндексированы на 5,02%», — говорится в сообщении.

В ФАС также отметили, что принятое распоряжение касается темпов индексации ставок корабельного, навигационного, канального, маячного, ледокольного сбора и сбора по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта.

Материал дополняется

