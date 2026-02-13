Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину

Волк: объявленный в розыск мужчина экстрадирован из Черногории в Россию

Video

Объявленный в международный розыск мужчина, который в 2024 году в вагоне московского метро распылил баллончик, был экстрадирован из Черногории в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России уточнили, что обвиняемым является Феликс Александров. По версии следствия, инцидент произошел в марте 2024 года. В вагоне метро мужчина достал аэрозольный баллончик с «неустановленным веществом» и распылил его среди пассажиров поезда. После этого Александров скрылся за границей.

В июне 2025 года мужчину объявили в международный розыск. «В сентябре прошлого года фигурант задержан на территории Черногории», — сказала Волк.

Александрова передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в аэропорту города Подгорицы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России. Александрова обвиняют в хулиганстве, которое было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.