 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину

Волк: объявленный в розыск мужчина экстрадирован из Черногории в Россию

Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину
Video

Объявленный в международный розыск мужчина, который в 2024 году в вагоне московского метро распылил баллончик, был экстрадирован из Черногории в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России уточнили, что обвиняемым является Феликс Александров. По версии следствия, инцидент произошел в марте 2024 года. В вагоне метро мужчина достал аэрозольный баллончик с «неустановленным веществом» и распылил его среди пассажиров поезда. После этого Александров скрылся за границей.

Из-за распыления перцового баллончика в школе пострадали 15 человек
Общество
Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

В июне 2025 года мужчину объявили в международный розыск. «В сентябре прошлого года фигурант задержан на территории Черногории», — сказала Волк.

Александрова передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в аэропорту города Подгорицы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России. Александрова обвиняют в хулиганстве, которое было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
экстрадиция Черногория Россия хулиганство московское метро Ирина Волк
Материалы по теме
ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева
Политика
Во Владивостоке школьник распылил перцовый баллончик на уроке
Общество
Суд дал по три года блогерам, напавшим на женщину с перцовым баллончиком
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Смешивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37