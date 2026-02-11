Пострадавшие в Курской и Белгородской областях получили помощь в ₽2 млрд

Александр Куренков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Пострадавшие от боевых действий жители Курской и Белгородской областей получили в прошлом году материальную поддержку в размере 2 млрд руб., заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании итоговой коллегии ведомства. Его цитирует ТАСС.

Также, по словам Куренкова, в минувшем году впервые была предоставлена финансовая поддержка для 559 предпринимателей и 108 юрлиц, пострадавших на территории Курской области. Общая сумма поддержки составила более 263 млн руб.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024-го. О полном освобождении региона Генштаб отчитался 26 апреля следующего года.

Более 14 тыс. жителей Курской области были признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в регион, сообщал председатель СК Александр Бастрыкин. По данным регионального правительства, Курская область за два года получила свыше 220 млрд руб. из федерального бюджета.

В августе премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит курянам более 40 млрд руб. на помощь в восстановлении жилья, а также его найме при необходимости.