0

Министр назвал запрет экспорта лома с Украины проблемой для Польши

Доманьский: запрет на экспорт металлолома с Украины создал проблемы для Польши
Фото: Juli Shivchik / Shutterstock
Запрет Украины на экспорт металлолома с 1 января создал трудности для польской металлургии и оборонной промышленности, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. Его слова приводит Business Insider Polska.

«Я хочу подчеркнуть, что польские производители сталкиваются с проблемами со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить», — сказал Доманьский.

По его словам, для Польши это ключевой вопрос «также из соображений обороны», поскольку стране нужна сталелитейная промышленность для наращивания оборонных мощностей.

Доманьский также раскритиковал подход Евросоюза к металлургии. Он сослался на данные Европейской ассоциации стали, согласно которым производство стали в ЕС снизилось примерно со 160 млн т в 2018 году до 130 млн т к 2024 году.

«Я считаю, что Европа совершила серьезную ошибку, допустив деиндустриализацию и снижение производственных мощностей», — отметил он.

Россия и Китай обсудили разработку месторождений редкоземельных металлов
Политика
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продлило ограничения на экспорт металлолома до конца 2026 года. Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт лома черных металлов и меди.

Свириденко заявила, что мера должна сохранить сырье для внутренней переработки и производства продукции для обороны и восстановления, а также сократить выбросы СО₂ за счет использования лома в металлургии.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Антонина Сергеева
Украина Польша сталь металлургия экспорт оборонная промышленность
