Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства застройщиков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство крупных застройщиков и отрасль в целом устойчивы, есть лишь точечные проблемы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы отслеживаем финансовое состояние крупных застройщиков. Видим, что большинство крупнейших компаний и отрасль в целом сохраняет устойчивость», — сказала она.

Набиуллина отметила, что проблемы, которые возникают у отдельных застройщиков, не имеют системного характера и связаны в основном с долгами, накопленными в предыдущие периоды, а не с текущим развитием отрасли. Рынок жилья демонстрирует стабильность: продажи растут как в стоимостном выражении (более чем на 10-11%), так и по объему — около 1%.

По ее оценкам, ставки по проектному финансированию «очень умеренные» — в среднем чуть больше 10%. Значимую роль играет система эскроу, которая защищает покупателей.

«Счета эскроу защищают граждан, и банки заинтересованы максимально в том, чтобы дома были застроены, потому что они включились в проектное финансирование», — пояснила глава ЦБ.

В январе один из крупнейших в России застройщиков — ГК «Самолет» — обратился к кабмину за господдержкой для субсидирования текущей ключевой ставки и рефинансирования всей существующей задолженности.

«Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа компаний обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет — для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Оптимизация финансирования, для которой «Самолет» обратился за поддержкой к государству, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье, сообщила компания. После обращения было отмечено снижение котировок ценных бумаг компании на бирже.