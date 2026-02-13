 Перейти к основному контенту
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства застройщиков

Фото: Андрей Любимов / РБК
Большинство крупных застройщиков и отрасль в целом устойчивы, есть лишь точечные проблемы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы отслеживаем финансовое состояние крупных застройщиков. Видим, что большинство крупнейших компаний и отрасль в целом сохраняет устойчивость», — сказала она.

Фото:Iara Faga / Shutterstock

Набиуллина отметила, что проблемы, которые возникают у отдельных застройщиков, не имеют системного характера и связаны в основном с долгами, накопленными в предыдущие периоды, а не с текущим развитием отрасли. Рынок жилья демонстрирует стабильность: продажи растут как в стоимостном выражении (более чем на 10-11%), так и по объему — около 1%.

По ее оценкам, ставки по проектному финансированию «очень умеренные» — в среднем чуть больше 10%. Значимую роль играет система эскроу, которая защищает покупателей.

«Счета эскроу защищают граждан, и банки заинтересованы максимально в том, чтобы дома были застроены, потому что они включились в проектное финансирование», — пояснила глава ЦБ.

В январе один из крупнейших в России застройщиков — ГК «Самолет» — обратился к кабмину за господдержкой для субсидирования текущей ключевой ставки и рефинансирования всей существующей задолженности.

«Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России.

Группа компаний обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет — для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами.

Оптимизация финансирования, для которой «Самолет» обратился за поддержкой к государству, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье, сообщила компания.

После обращения было отмечено снижение котировок ценных бумаг компании на бирже.

Анастасия Лежепекова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина группа Самолет застройщики Девелоперы Банк России
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
