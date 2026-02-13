Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы

Юко Ямагучи (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Дизайнер Юко Ямагучи, которая отвечала за развитие Hello Kitty с 1980 года, объявила об уходе из Sanrio — создателя этого персонажа.

Как сообщили в пресс-службе компании, она планирует «передать эстафету» в 2026 году. Преемницей станет дизайнер под псевдонимом Ая, которая уже работала вместе с Ямагучи.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность Юко Ямагучи за многолетнюю работу и планируем, что она продолжит оказывать консультации и поддержку в качестве советника в Sanrio Co., Ltd., используя опыт и знания, накопленные ею за эти годы», — говорится в сообщении.

Hello Kitty появилась в 1974 году, концепцию персонажа разработал владелец Sanrio Синтаро Цудзи. По его задумке, Hello Kitty (Китти Уайт) — антропоморфная белая кошка (девочка), живущая в пригороде Лондона.

Впервые ее изображение появилось на виниловом кошельке для монет в 1975-м, за 50 лет «кошечка» стала одним из самых узнаваемых брендов в мире. Сейчас у Sanrio есть несколько тематических парков с Hello Kitty, мультсериалы, а в 2028 году планируется выпустить полнометражный фильм — в прошлом году к работе над ним приступили Warner Bros. Pictures Animation и New Line Cinema.