В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров
В Черном море у побережья Крыма с помощью спутников дистанционного зондирования Земли обнаружили крупное скопление дрейфующего льда. Об этом сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».
На снимках в районе заказника «Малое филлофорное поле» зафиксировано редкое для этих широт явление — ледяное поле длиной около 7 км, прижатое к Бакальской косе на северо-западе полуострова. Она выдается в акваторию мелководного Каркинитского залива.
«Сразу стоит уточнить: речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские «айсберги» — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море», — пояснил замдиректора по науке «Заповедного Крыма» Сергей Крюков.
Он объяснил, как в «теплом» море появляется лед: для формирования необходимы продолжительные морозы, при которых северные ветры сгоняют ледяную кашу и льдины в крупные массивы.
«Как климатический индикатор лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования являются редкостью», — добавил исследователь.
Как указал Крюков, дрейфующий лед оказывает влияние на береговую линию: он может как разрушать, так и защищать участки побережья от волновой эрозии, что важно учитывать при природоохранных и берегозащитных мероприятиях.
