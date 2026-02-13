 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В выбросах межзвездной кометы увидели «строительные блоки жизни»

Фото: NASA / JPL-Caltech
Фото: NASA / JPL-Caltech

Пролетая мимо земли, межзвездная комета 3I/ATLAS сбросила «строительные блоки жизни» — органические молекулы, включая метанол, цианид и метан. Об этом сообщили ученые миссии SPHEREx NASA по итогам наблюдений в инфракрасном диапазоне.

«На Земле органические молекулы являются основой биологических процессов, но могут образовываться и в результате небиологических процессов», — говорится в публикации космического агентства.

Также зафиксировано резкое увеличение яркости кометы спустя около двух месяцев после прохождения ею минимального расстояния до Солнца. Это, как отметили ученые, связано с активной сублимацией льдов и выбросом воды, углекислого и угарного газа.

Августовские данные показывали кому с преобладанием углекислого газа, тогда как декабрьские наблюдения выявили более активную и разнообразную кому с извергающимся подповерхностным водяным льдом, органическими веществами и каменистым материалом. Ученые отмечают, что пик активности мог наступить с задержкой из-за медленного прогрева внутренних слоев кометы.

«Но теперь, когда энергия Солнца успела проникнуть глубоко в комету, нетронутые льды под поверхностью нагреваются и извергаются, высвобождая коктейль химических веществ, которые не подвергались воздействию космоса миллиарды лет», — пояснил Фил Корнгут, научный сотрудник миссии по разработке приборов в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.

«Дружелюбный гость Солнечной системы»: NASA показало новые фото 3I/ATLAS
Технологии и медиа

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе (на это указывает 3I в названии). Астрономы сообщили о его появлении летом 2025 года. Исследователей особенно интересуют его состав и поведение, которые теоретически помогут узнать, как формируются планетные системы вокруг других звезд.

Возраст 3I/ATLAS оценивается в 7 млрд лет — это значит, что она старше Солнечной системы в полтора раза.

29 октября комета достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории. В конце ноября 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км — это примерно вдвое больше расстояния от Земли до Солнца.

