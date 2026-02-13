Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии

Денис Катаев (Фото: dkataev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд в Москве вынес заочный приговор 41-летнему журналисту Денису Катаеву (признан в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии обвинения, в течение года Катаев дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Несмотря на это, находясь за границей, он продолжал публиковать в своем канале в одном из мессенджеров материалы без маркировки иностранного агента.

Катаева приговорили к одному году четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дело рассматривали в отсутствие подсудимого, он находится в розыске. Приговор в законную силу не вступил.

Денис Катаев — российский журналист, телеведущий, продюсер.

Журналистскую деятельность он начал в 2010-е годы, писал для журналов «Искусство кино», Esquire, GQ и газеты «Ведомости». Основное место работы — телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). После прекращения работы телеканала в России в 2022 году Катаев покинул страну и продолжил профессиональную деятельность за рубежом.