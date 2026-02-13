В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе
В администрации Калуги назвали «технической ошибкой» разный состав платного и бесплатного меню в одной из школ.
«В связи с обращениями калужан в социальных сетях <...> сообщаем, что во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся. Изменение перечня блюд 12 февраля было связано с технической ошибкой», — говорится в сообщении.
Как пишет «Подъем», 12 февраля в школе № 26 детей рассаживали отдельно в зависимости от категории питания, на столах также появились соответствующие таблички с разделением на платников и льготников.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил изданию, что никакого деления «по качеству и разнообразию питания быть не должно и не может быть».
Как пишет KalugaNews, в начале года поставщик питания в школах повысил цены для платных обедов — до 120 руб. (льготным категориям питание по-прежнему стоит 92 руб.). В ситуацию вмешались надзорные органы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»