Общество⁠,
0

В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе

Фото: Администрация городского округа города Калуги

В администрации Калуги назвали «технической ошибкой» разный состав платного и бесплатного меню в одной из школ.

«В связи с обращениями калужан в социальных сетях <...> сообщаем, что во всех школах Калуги по-прежнему единое меню для всех категорий учащихся. Изменение перечня блюд 12 февраля было связано с технической ошибкой», — говорится в сообщении.

В Казани отменяли занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Как пишет «Подъем», 12 февраля в школе № 26 детей рассаживали отдельно в зависимости от категории питания, на столах также появились соответствующие таблички с разделением на платников и льготников.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил изданию, что никакого деления «по качеству и разнообразию питания быть не должно и не может быть».

Как пишет KalugaNews, в начале года поставщик питания в школах повысил цены для платных обедов — до 120 руб. (льготным категориям питание по-прежнему стоит 92 руб.). В ситуацию вмешались надзорные органы.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Школа питание Калуга Калужская область льготы обед
